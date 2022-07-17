Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Андрей Малахов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России.

«Не дождетесь», — написал Малахов в своем Тelegram-канале, опубликовав скриншот сообщения канала «ВЧК-ОГПУ» о его отъезде в прибалтийские страны.

Позже он рассказал ТАСС, что уехал в отпуск с семьей и планирует вернуться 3 августа. Телеведущий не назвал страну, в которой находится, уточнив, что это не Прибалтика. «Хочу всех успокоить — я никуда не уехал. Поехали чуть-чуть позагорать, учитывая, что я и так не вижу ребенка в своем режиме. А сейчас появилась возможность провести время с семьей. Год назад уже все было оплачено, другого шанса отдохнуть уже бы не было», — сказал он.

Шоу Малахова «Привет, Андрей!» стоит в телепрограмме канала «Россия 1».

В июне концертный директор актера Леонида Ярмольника опроверг информацию о его отъезде. До этого в марте ряд СМИ также сообщал, что актер эмигрировал из России в Латвию: его заметили гуляющим по берегу Балтийского моря. Ярмольник опроверг информацию об эмиграции. Он подтвердил, что уехал в Юрмалу, чтобы навестить внуков.

После начала военной операции на Украине многие деятели культуры выступили против нее или уехали из России. С призывом прекратить боевые действия выступали музыканты Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Земфира и Борис Гребенщиков, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, писатель Борис Акунин, актриса Чулпан Хаматова.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критику спецоперации «предательством». «Неприемлема <...> позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР», — отмечал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать врагами России тех, кто уехал после начала спецоперации. «Есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал представитель Кремля. С его мнением не согласился глава Чечни Рамзан Кадыров.