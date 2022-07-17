Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Как стать привлекательным для любого банка: четыре работающих метода РБК и ВТБ, 18:55
В ЕС назвали страны — лидеры по объему замороженных российских активов Политика, 18:49
«Манчестер Юнайтед» купил за €67 млн защитника «Аякса» Спорт, 18:40
Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным в Иране Политика, 18:25
Судья Безбородов рассказал о спокойном отношении к собственным ошибкам Спорт, 18:22
Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России Общество, 18:15
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 18:06
В Запорожской ВГА рассказали об ультиматуме Запада для Зеленского Политика, 17:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Появилось видео с места крушения украинского самолета в Греции Общество, 17:57
Боррель призвал Европу «потерпеть» и указал на потери России от санкций Политика, 17:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:41
Politico узнала об исключении из санкций ЕС на российское золото Политика, 17:40
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:17
WSJ узнала о требовании Абрамовича к ЕС на $1 млн из-за санкций Политика, 17:04
Общество ,  
0 

Андрей Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Андрей Малахов
Андрей Малахов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России.

«Не дождетесь», — написал Малахов в своем Тelegram-канале, опубликовав скриншот сообщения канала «ВЧК-ОГПУ» о его отъезде в прибалтийские страны.

Позже он рассказал ТАСС, что уехал в отпуск с семьей и планирует вернуться 3 августа. Телеведущий не назвал страну, в которой находится, уточнив, что это не Прибалтика. «Хочу всех успокоить — я никуда не уехал. Поехали чуть-чуть позагорать, учитывая, что я и так не вижу ребенка в своем режиме. А сейчас появилась возможность провести время с семьей. Год назад уже все было оплачено, другого шанса отдохнуть уже бы не было», — сказал он.

Шоу Малахова «Привет, Андрей!» стоит в телепрограмме канала «Россия 1».

Концертный директор опроверг отъезд Ярмольника из России
Общество
Леонид Ярмольник

В июне концертный директор актера Леонида Ярмольника опроверг информацию о его отъезде. До этого в марте ряд СМИ также сообщал, что актер эмигрировал из России в Латвию: его заметили гуляющим по берегу Балтийского моря. Ярмольник опроверг информацию об эмиграции. Он подтвердил, что уехал в Юрмалу, чтобы навестить внуков.

После начала военной операции на Украине многие деятели культуры выступили против нее или уехали из России. С призывом прекратить боевые действия выступали музыканты Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Земфира и Борис Гребенщиков, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, писатель Борис Акунин, актриса Чулпан Хаматова.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Michal Matlon / Unsplash Когда работники устали от перемен. Как им помочь
Статьи
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Не сошлись характерами: как найти общий язык с непохожим на вас коллегой
Статьи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критику спецоперации «предательством». «Неприемлема <...> позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР», — отмечал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать врагами России тех, кто уехал после начала спецоперации. «Есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал представитель Кремля. С его мнением не согласился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Теги
Андрей Малахов отъезд опровержение
Материалы по теме
В Московской синагоге объяснили отъезд главного раввина
Политика
Концертный директор опроверг отъезд Ярмольника из России
Общество
Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter