У остановки в Энергодаре нашли самодельное взрывное устройство

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Энергодаре в Запорожской области на остановке транспорта нашли самодельное взрывное устройство, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Обнаружили самодельное взрывное устройство, подтвердить могу. Это было на остановке в центре города. Люди сразу сообщили в правоохранительные органы», — сказал Рогов.

Он отметил, что этой остановкой регулярно пользуются именно сотрудники Запорожская АЭС.

Сейчас под контролем России находятся южная и центральная часть Запорожской области, в том числе Энергодар, а также Бердянск, Мелитополь, Васильевка и другие населенные пункты. Административный центр региона, город Запорожье, подконтролен Украине.

Ранее Рогов заявлял, что в ночь на 12 июля Вооруженные силы Украины активизировались на запорожском направлении и предприняли неудачную попытку наступления в регионе. В тот же день представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что два украинских беспилотника нанесли удар по зданию рядом с Запорожской АЭС (Минобороны России заявило о взятии территории АЭС под контроль 28 февраля). Он уточнил, что были сброшены две мины калибром 120 мм. В результате удара были повреждены кровля и остекление, пострадавших нет, добавил представитель пресс-службы ВГА.