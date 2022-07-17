В Уфе загорелась кровля здания арбитражного суда

Фото: МЧС России

У здания арбитражного суда в Ленинском районе Уфы загорелась кровля, передает пресс-служба управления МЧС по Башкортостану.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Гоголя поступило в 11:39 (9:39 мск).

«В 12:03 (10:03 мск) пожар был локализован, в 12:08 (10:08 мск) открытое горение ликвидировано на площади 20 кв. м», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, до прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека, уточнили в МЧС. Причина пожара пока не установлена.

16 мая в Москве произошел пожар на крыше строящегося здания по адресу Новоданиловская набережная, дом 10, где находится бизнес-центр DM Tower. «По прибытии подразделений на крыше строящегося здания происходит возгорание утеплителя, строительного мусора, материалов», — сообщили в столичном управлении МЧС. Площадь возгорания составила 20 кв. м.