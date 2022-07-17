В Уфе загорелась кровля здания арбитражного суда

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Ливень стал причиной крупномасштабной аварии в заезде «Формулы E». Видео Спорт, 12:49
Икону «Святая Троица» Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру Общество, 12:45
У остановки в Энергодаре нашли самодельное взрывное устройство Политика, 12:26
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 12:12
Федун назвал обычной практикой судейство в матче «Ахмат» — «Спартак» Спорт, 11:57
Не сошлись характерами: как найти общий язык с непохожим на вас коллегой Pro, 11:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:48
В Уфе загорелась кровля здания арбитражного суда Общество, 11:48
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Защитник «Интернасьонала» Мойзес рассказал о переговорах с ЦСКА Спорт, 11:39
Кеннеди, Ганди, Буш: на кого из политических деятелей покушались. Видео Политика, 11:30
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 11:27
«Тони Старк во плоти»: читаем биографию Илона Маска Pro, 11:24
Клуб НХЛ заключил контракт с воспитанником ЦСКА Спорт, 11:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:13
Общество ,  
0 

В Уфе загорелась кровля здания арбитражного суда

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

У здания арбитражного суда в Ленинском районе Уфы загорелась кровля, передает пресс-служба управления МЧС по Башкортостану.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Гоголя поступило в 11:39 (9:39 мск).

«В 12:03 (10:03 мск) пожар был локализован, в 12:08 (10:08 мск) открытое горение ликвидировано на площади 20 кв. м», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, до прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека, уточнили в МЧС. Причина пожара пока не установлена.

Во Владивостоке кровля частной школы обрушилась из-за пожара
Общество

16 мая в Москве произошел пожар на крыше строящегося здания по адресу Новоданиловская набережная, дом 10, где находится бизнес-центр DM Tower. «По прибытии подразделений на крыше строящегося здания происходит возгорание утеплителя, строительного мусора, материалов», — сообщили в столичном управлении МЧС. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Фото: Michal Matlon / Unsplash Когда работники устали от перемен. Как им помочь
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Теги
Уфа Арбитражный суд Пожар МЧС
Материалы по теме
На юге Москвы загорелась крыша строящегося бизнес-центра
Общество
В Москве загорелась кровля десятиэтажного дома в ЖК «Маршал»
Общество
В Ленинградской области загорелась кровля ангара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter