Двух мужчин задержали в Москве после стрельбы в Крылатском

Фото: Dmitry Sopichev / VK

Полиция Западного административного округа (ЗАО) Москвы обнаружила в Крылатском мужчину с ранением головы, после чего были задержаны двое мужчин, передает пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал предмет, похожий на пистолет, выстрелил несколько раз в сторону другого мужчины и скрылся. После этого у входа в парк на улице Крылатская нашли 35-летнего мужчину с ранением, его госпитализировали.

Затем полицейские задержали двух человек и изъяли у них оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы.

В столичном управлении Следственного комитета заявили, что подозреваемый 1977 года рождения избил потерпевшего и стрелял в него из травматического оружия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

8 июля в Москве недалеко от станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка со стрельбой. По данным столичного МВД, между двумя группами граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку.

Данных о пострадавших нет. Однако Telegram-канал «Москва сейчас» опубликовал видео, на котором минимум 15 мужчин дерутся и стреляют друг в друга из пистолетов. Полиция организовала проверку.