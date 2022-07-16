Власти Петербурга призвали привиться от COVID «без очередей»

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Жители Санкт-Петербурга могут сделать прививку от коронавируса без очередей, так как пока число вакцинаций не превысило результат прошлого года, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня среднее количество вакцинаций от коронавирусной инфекции в день составляет примерно 3 тыс., тогда как в прошлом году эта цифра была в несколько раз больше. Сейчас у горожан есть шанс без очередей в спокойном режиме пройти ревакцинацию или вакцинацию от COVID-19 <...>. В городе для этого есть все необходимое», — написал Лисовец.

Он уточнил, что в городе работает 181 пункт вакцинации взрослого населения, а запас вакцины составляет более 407 тыс. доз.

Кроме вакцинации и ревакцинации, власти Санкт-Петербурга также рекомендовали жителям носить медицинские маски в общественных местах. В администрации города считают, что инфекция по-прежнему представляет угрозу — многие петербуржцы уехали в отпуск в другие страны, в некоторых из которых вновь начался рост заболеваемости, также сам город посещают туристы.

Согласно данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки 364 человека заразились коронавирусом, девять человек умерли. За все время пандемии первым компонентом вакцинировались 2 474 018 человек (без учета прививки «Спутник Лайт»), полностью привились 3 104 426 человек.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i