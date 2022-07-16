Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Рублев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Швеции Спорт, 17:02
ЦСКА обыграл «Урал» в первом матче с новым главным тренером Спорт, 16:54
Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией Общество, 16:44
На Украине отменили запрет на выезд без согласия военкома Политика, 16:31
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:28
Орешкин пообещал избавиться от необходимости пользоваться SWIFT Финансы, 16:20
В ДТП с автобусом и грузовиком в Северодвинске пострадали 16 человек Общество, 15:54
Кредиторам рекомендовали отказать «Нафтогазу» в отсрочке по выплатам Бизнес, 15:47
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 15:39
«Алмаз — Антей» показал первый прототип кроссовера на водороде Технологии и медиа, 15:37
Почему глобальный кризис не привел к росту безработицы по всему миру Pro, 15:31
Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России Спорт, 15:27
Йеллен назвала причины укрепления доллара Экономика, 15:22
Бочкарев рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей Город, 15:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией

Фото: Mintrans_uz / Telegram
Фото: Mintrans_uz / Telegram

Регулярное автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией возобновится с 18 июля, передает в Telegram пресс-служба Минтранса республики. Будет восстановлено сообщение с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом.

Автобусы из Ташкента в Москву будут ездить по понедельникам и четвергам в 12:00, в Казань — по вторникам и пятницам в 11:00, в Санкт-Петербург — по средам и субботам недели в 16:00, уточняет ведомство.

Авиасообщение с Россией Узбекистан возобновил с апреля 2021 года.

В Узбекистане сохранили суверенитет Каракалпакстана после протестов
Политика
Олий Мажлис&nbsp;(парламент) Республики Узбекистан

Узбекистан прекратил транспортное сообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2021 года было восстановлено автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, а именно между Ташкентом и Худжандом. В апреле 2022 года Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Казахстаном, было запущено пять маршрутов в Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Туркистан и Кызылорду.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Теги
Узбекистан Автобус транспортное сообщение
Материалы по теме
В Узбекистане сообщили о 18 погибших в ходе протестов в Нукусе
Политика
В ОДКБ заявили об участии иностранцев в протестах в Узбекистане
Политика
Нижняя палата парламента Узбекистана приняла проект о гендерном равенстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter