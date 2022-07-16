Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией

Фото: Mintrans_uz / Telegram

Регулярное автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией возобновится с 18 июля, передает в Telegram пресс-служба Минтранса республики. Будет восстановлено сообщение с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом.

Автобусы из Ташкента в Москву будут ездить по понедельникам и четвергам в 12:00, в Казань — по вторникам и пятницам в 11:00, в Санкт-Петербург — по средам и субботам недели в 16:00, уточняет ведомство.

Авиасообщение с Россией Узбекистан возобновил с апреля 2021 года.

Узбекистан прекратил транспортное сообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2021 года было восстановлено автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, а именно между Ташкентом и Худжандом. В апреле 2022 года Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Казахстаном, было запущено пять маршрутов в Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Туркистан и Кызылорду.