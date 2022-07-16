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Бочкарев рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Липецкой улицы на юге столицы готова уже почти на треть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Модернизация этого объекта, запущенная по поручению мэра Сергея Собянина, призвана обеспечить беспрепятственный и удобный выезд из центра на федеральную магистраль М-4 «Дон», которая связывает столицу с Ростовом-на-Дону, Краснодаром и Новороссийском. Для москвичей развязка также означает улучшение транспортной доступности Восточного и Западного Бирюлева, Царицыно, а также подмосковного Ленинского округа — где проживает свыше 360 тыс. человек.

Бочкарев уточнил, что проект модернизации развязки предусматривает строительство и реконструкцию 9,7 км дорожного полотна, что включает в себя семь путепроводов и тоннель. Для наземного пассажирского транспорта будет модернизирована отстойно-разворотная площадка, а для удобства пешеходов соорудят четыре надземных перехода.

Заммэра рассказал, что в настоящий момент на объекте ведется устройство ростверков, бетонирование опор, монтаж металлоконструкций, возводятся подпорные стены. «Общая готовность оценивается в 29%», — подытожил он. Бочкарев сообщил, что в районе деревни Ближние Прудищи, поселка Дубровский и парка культуры «Фруктовый парк» по основному ходу трассы будут установлены защитные шумовые экраны, чтобы оградить жилые микрорайоны. Предусмотрены и очистные сооружения. Завершить работы по модернизации развязки планируется через два года — к середине 2024 года. Тогда же предусмотрено и завершение другой развязки — на пересечении кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля в Капотне. Ранее заммэра говорил, что на МКАД сейчас реконструируют четыре развязки. Помимо двух упомянутых это еще и пересечение с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, готовность которых — 2022 и 2023 годы соответственно.

Теги
Андрей Бочкарев МКАД М-4 «Дон» транспортная развязка
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