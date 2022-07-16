Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея Общество, 11:00 
Макфол заявил, что в США многие разделяют слова Путина об Украине Политика, 10:47
Самая титулованная легкоатлетка в истории завершила карьеру Спорт, 10:36
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 10:12
«Газпром» попросил документы на вывоз турбины для «Северного потока» Бизнес, 10:12
Исключенный из «Формулы-1» Мазепин выиграл ралли «Шелковый путь» Спорт, 10:06
Шойгу дал указания нарастить действия группировок на Украине Политика, 10:03
Рынок США падает: повлечет ли это новую распродажу в российских бумагах Pro, 10:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Юань, тенге, гонконгский доллар: как их купить и сколько можно заработать Инвестиции, 10:00
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 4 человек в Новошахтинске Общество, 09:47
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 09:35
Что не так с криптовалютой: развенчиваем 5 главных мифов Pro, 09:23
Восемь человек погибли в аварии с грузовиком и автобусом в Казахстане Общество, 09:07
Половина продаж билетов в России пришлась на театры Технологии и медиа, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Макфол заявил, что в США многие разделяют слова Путина об Украине

Майкл Макфол
Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В США люди поддерживают слова президента России Владимира Путина об Украине, написал бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для «Украинской правды».

«В США много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: «Россияне, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном схожи, не правда ли? Не с Киевской ли Руси началась Россия?» Этими категориями размышляют даже ученые и профессора», — сказал экс-посол.

Он призвал украинских и американских ученых разработать программу переобучения, чтобы мир знал историю Украины, а «мифы», которыми, по мнению Макфола, пользуется Путин, «были развенчаны».

Путин объяснил, зачем написал статью об Украине
Политика
Владимир Путин

Макфол рассказал, что был разочарован общением с россиянами, когда работал в правительстве. «У россиян одни правила, а у нас — другие: нас сдерживает правда. [Глава МИД России Сергей] Лавров, [представитель МИД Мария] Захарова, [телеканал] Russia Today, [главред RT Маргарита] Симоньян — их правда не сдерживает, не так ли? Это создает асимметрию, это нечестная конкуренция», — подчеркнул экс-посол.

Он счел, что США и Украина не должны идти по такому пути, который сделает их похожими на Россию.

«Вместо этого мы должны быть гораздо более агрессивными, гораздо более стратегическими в вопросах коммуникации. Нужна более активная кампания по продвижению информации. По моему мнению, Соединенные Штаты тратят недостаточно денег на это», — сказал Макфол.

Читайте на РБК Pro
Pro
Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи

Путин напомнил, кто создал Украину
Политика
Владимир Путин

В июле 2021 года Путин написал статью о единстве исторических судеб украинского и русского народов. В статье Путин указал на то, что русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, где киевский княжеский престол занимал главенствующее положение, а люди говорили на одном языке как в западных, так и в восточных русских землях. Он назвал современную Украину детищем советской эпохи, которую большевики создали за счет исторической России. Тогда же президент заявил, что Украина превращается в «анти-Россию».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании обсудить с Путиным некоторые положения статьи, в том числе о Великой Отечественной войне, участие украинцев в которой «не по-братски» забывают.

В декабре Путин назвал Украину страной имени Владимира Ильича Ленина, так как посчитал, что он был ее автором. «Это подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины», — говорил Путин.

Теги
Персоны
Майкл Макфол Россия Украина Владимир Путин США

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Украина ввела визовый режим для россиян
Политика
Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Украины
Политика
Полянский фразой «будет хуже» призвал США склонить Украину к переговорам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter