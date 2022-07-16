Макфол заявил, что в США многие разделяют слова Путина об Украине

Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В США люди поддерживают слова президента России Владимира Путина об Украине, написал бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для «Украинской правды».

«В США много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: «Россияне, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном схожи, не правда ли? Не с Киевской ли Руси началась Россия?» Этими категориями размышляют даже ученые и профессора», — сказал экс-посол.

Он призвал украинских и американских ученых разработать программу переобучения, чтобы мир знал историю Украины, а «мифы», которыми, по мнению Макфола, пользуется Путин, «были развенчаны».

Макфол рассказал, что был разочарован общением с россиянами, когда работал в правительстве. «У россиян одни правила, а у нас — другие: нас сдерживает правда. [Глава МИД России Сергей] Лавров, [представитель МИД Мария] Захарова, [телеканал] Russia Today, [главред RT Маргарита] Симоньян — их правда не сдерживает, не так ли? Это создает асимметрию, это нечестная конкуренция», — подчеркнул экс-посол.

Он счел, что США и Украина не должны идти по такому пути, который сделает их похожими на Россию.

«Вместо этого мы должны быть гораздо более агрессивными, гораздо более стратегическими в вопросах коммуникации. Нужна более активная кампания по продвижению информации. По моему мнению, Соединенные Штаты тратят недостаточно денег на это», — сказал Макфол.

Читайте на РБК Pro Pro Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить Инструкции Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Статьи Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи

В июле 2021 года Путин написал статью о единстве исторических судеб украинского и русского народов. В статье Путин указал на то, что русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, где киевский княжеский престол занимал главенствующее положение, а люди говорили на одном языке как в западных, так и в восточных русских землях. Он назвал современную Украину детищем советской эпохи, которую большевики создали за счет исторической России. Тогда же президент заявил, что Украина превращается в «анти-Россию».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании обсудить с Путиным некоторые положения статьи, в том числе о Великой Отечественной войне, участие украинцев в которой «не по-братски» забывают.

В декабре Путин назвал Украину страной имени Владимира Ильича Ленина, так как посчитал, что он был ее автором. «Это подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины», — говорил Путин.



