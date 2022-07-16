Полиция задержала подозреваемого в убийстве 4 человек в Новошахтинске

Фото: СК РФ

Полицейские задержали подозреваемого в расстреле четырех человек в Новошахтинске Ростовской области, сообщил Следственный комитет. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время его допросят следователи.

15 июля в одной из квартир Новошахтинска полицейские нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями, среди них был ребенок. Еще один ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением. Прокуратура региона уточняла, что выжившая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Она получила ранение в область шеи, уточнял Telegram-канал Baza.

Убитые были семьей. Двое погибших — мужчина и женщина 1984 и 1996 годов рождения, у них одинаковые фамилии, сообщал телеканал РЕН ТВ. Кроме них погибла девушка и маленький мальчик.

Причиной убийства, по версии следователей, могла стать супружеская измена в неблагополучной семье, писал Telegram-канал Mash. Источник «РИА Новости» говорил, что погибшая женщина была бывшей сожительницей мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц и малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК), а также по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Преступнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное наказание.