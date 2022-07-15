В квартире в Новошахтинске нашли тела четырех человек

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В городе Новошахтинск Ростовской области в одной из квартир полицейские обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в том числе одного ребенка, сообщило региональное управление МВД.

О том, что в городе расстреляли семью из нескольких человек, ранее сообщили телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По данным последнего, всего пострадавших пять, но одна девочка выжила. Ребенок получил ранение в область шеи, сейчас ее пытаются спасти врачи. По данным региональной прокуратуры, состояние девочки крайне тяжелое.

Двое погибших — мужчина и женщина 1984 и 1996 годов рождения, у них одинаковые фамилии, уточняет телеканал. Также погибла девушка 1997 года рождения и мальчик в возрасте трех-четырех лет.

И Baza, и телеканал РЕН пишут, что семью расстреляли в микрорайоне Новая Соколовка. Telegram-канал утверждает, что по подозрению в убийстве этих людей разыскивают некоего Дениса Машонского.

Telegram-канал Mash утверждает, что семья могла быть неблагополучной, а причиной убийства, по версии следователей, могла стать супружеская измена. На месте расстрела, по его данным, нашли несколько гильз от охотничьего ружья.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК) и о покушении на убийство. Виновному в этом преступлении грозит до двадцати лет лишения свободы. Проверку также начала региональная прокуратура.