Восемь человек погибли в аварии с грузовиком и автобусом в Казахстане

Восемь человек погибли в аварии на трассе Алма-Ата — Караганда, сообщила пресс-служба полиции Карагандинской области Казахстана, передает КазТАГ.

Грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter, где находились 17 человек, столкнулись на трассе в 3:20 по местному времени (0:20 мск). По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Семь человек погибли на месте, еще один пассажир умер в карете скорой помощи по пути в больницу. Девять человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

11 июля в районе села Владиславовка на востоке Крыма в аварию попал микроавтобус с шестью детьми. Он ехал из Томской области, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Трое детей попали в больницу. Прокуратура Крыма начала проверку.