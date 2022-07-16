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Восемь человек погибли в аварии с грузовиком и автобусом в Казахстане

Восемь человек погибли в аварии на трассе Алма-Ата — Караганда, сообщила пресс-служба полиции Карагандинской области Казахстана, передает КазТАГ.

Грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter, где находились 17 человек, столкнулись на трассе в 3:20 по местному времени (0:20 мск). По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Семь человек погибли на месте, еще один пассажир умер в карете скорой помощи по пути в больницу. Девять человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

В Крыму микроавтобус с детьми попал в аварию
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11 июля в районе села Владиславовка на востоке Крыма в аварию попал микроавтобус с шестью детьми. Он ехал из Томской области, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Трое детей попали в больницу. Прокуратура Крыма начала проверку.

Теги
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