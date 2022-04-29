Паводки в России: как справляются регионы. Фоторепортаж

На фото: из-за паводка на территории Борского сельского поселения (Ленинградская область) произошло подтопление участка дороги регионального значения — подъезда к деревне Славково. МЧС Бокситогорского района проводит переправу жителей на лодке по их заявкам. 26 апреля.

18 апреля глава Минприроды России Александр Козлов сообщил ТАСС, что «все необходимые меры для безопасного прохождения периодов половодья и паводков в России предприняты», а работа по повышению безопасности в этот период в 2022 году стоит 3,2 млрд руб. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении пострадавшим от паводков регионам по 2 млрд руб. на ремонт дорог