Паводки в России: как справляются регионы. Фоторепортаж
Весеннее половодье пришло уже в 31 регион страны. В Брянской области объявлен режим ЧС. На защиту регионов от паводков в 2022 году выделили 3,2 млрд руб. Что происходит и как выглядят подтопленные районы — в фоторепортаже РБК
На фото: из-за паводка на территории Борского сельского поселения (Ленинградская область) произошло подтопление участка дороги регионального значения — подъезда к деревне Славково. МЧС Бокситогорского района проводит переправу жителей на лодке по их заявкам. 26 апреля.
18 апреля глава Минприроды России Александр Козлов сообщил ТАСС, что «все необходимые меры для безопасного прохождения периодов половодья и паводков в России предприняты», а работа по повышению безопасности в этот период в 2022 году стоит 3,2 млрд руб. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении пострадавшим от паводков регионам по 2 млрд руб. на ремонт дорог
На фото: затопленный участок автомобильной дороги «Усть-Кут — Уоян» в Казачинско-Ленском районе (Иркутская область), 21 апреля.
В этом районе дорога проходит между скалой и железнодорожными путями. Талая вода размыла проезжую часть, образовались ямы. Ход работ по устранению последствий контролирует губернатор Игорь Кобзев
22 апреля в Брянской области в связи с половодьем был введен режим ЧС. По состоянию на 25 апреля в области затоплены 53 жилых дома, 681 приусадебный участок, пять участков дорог и один мост. По прогнозам, уровень воды в ближайшее время не уменьшится из-за ожидаемых осадков.
На 27 паводкоопасных участках сформированы оперативные группы для мониторинга обстановки и оказания экстренной помощи. Задействовано более 80 человек, 27 единиц техники и 14 плавсредств
На фото: подтопление в районе реки Оки в Московской области, 23 апреля.
В Московской области ситуация с паводком остается напряженной с конца марта. К концу апреля подтоплены 236 приусадебных участков и 10 участков дорог, несколько населенных пунктов отрезаны от сообщения.
22 апреля Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль за ситуацией с весенним половодьем в 30 регионах России. Ведомство проводит проверки систем водоснабжения и водоотведения. Следит за состоянием эпидемически значимых объектов: кладбища, полигоны с отходами, канализационные очистные сооружения и склады горюче-смазочных материалов
На фото: паводок на реке Клязьма около церкви Покрова на Нерли (Владимирская область), 25 апреля. Жители вынуждены передвигаться по району на лодках или сапбордах.
Уровни воды на реках семи регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов на этой неделе может достичь опасных отметок, сообщает ВНИИ ГОЧС. Это Владимирская, Ивановская, Калужская, Тверская, Ярославская, Новгородская и Ленинградская области. В институте также прогнозируют затопление низководных мостов и участков автомобильных дорог в Тюменской и Свердловской областях
На фото: подтопленная Гидролизная улица, Архангельск, 26 апреля.
Об аварийной ситуации в бывшем поселке Гидролизного завода из-за подтоплений рассказал депутат Леонид Таскаев: «Паводок затруднил жизнь не только жильцам пятиэтажек по Гидролизной и Буденного, но и всех деревянных домов по всем остальным улицам в поселке. Местные жители жалуются на регулярные сезонные «репетиции» подтоплений в течение не одного года».
В Пинежском районе Архангельской области затопило проезд к деревне Шардонемь. Река Пинега, где несколько дней сохранялся затор льда, вышла из берегов — теперь проезд к деревне закрыт
На фото: подтопленный приусадебный участок в поселке Хвойная, Хвойнинский округ, Новгородская область, 24 апреля.
Администрация округа проводит мониторинг уровня воды и оповещение населения. По ситуации на 24 апреля из-за паводка затопило 23 приусадебных участка в районе, в зоне подтопления находились 14 человек
На фото: подтопленные частные дома в городе Солигалич, Костромская область, 22 апреля.
Паводок в области начался в середине апреля. В области произошел разлив реки Корба, нарушено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами
На фото: поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург (Ленинградская область) обследует подтопленные территории, 23 апреля.
В регионе организовали дежурства оперативных пожарно-спасательных групп для контроля весеннего половодья, сообщают на сайте правительства Ленобласти
На фото: в Самаре началось подтопление пляжей на набережной, Среднее Поволжье, 25 апреля.
Из-за весеннего половодья власти региона провели повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС. Как сообщили в МЧС, в зоне особого внимания из-за возможного подтопления находятся несколько районов Самарской области: Куйбышевский, Красноглинский и Железнодорожный районы Самары, полуостров Копылово в Комсомольском районе и поселок Федоровка в Тольятти, массив Гранный в Новокуйбышевске, населенные пункты Подстепновка и Власть Труда Волжского района
На фото: подтопленный мост в Щекинском районе Тульской области, 22 апреля.
Пик паводка в области пройден, сообщили в МЧС области 19 апреля. По состоянию на конец апреля отрезанными от «большой земли» оставались семь населенных пунктов
На фото: деревня Куюки, Пестриченский муниципальный район, Татарстан, 12 апреля.
Паводок в Татарстане начался в конце марта, к началу апреля талые воды подтопили дороги и мосты. Первый вице-премьер республики Татарстан заявлял в конце марта, что паводок начался из-за обильных осадков, выпавших за зиму. В зону подтопления могут попасть порядка 200 населенных пунктов, около 20 мостов. МЧС региона подготовило 158 пунктов временного размещения на 41 тыс. человек
На фото: гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня», село Шумашь, Рязанская область. Подтопление произошло из-за весеннего паводка реки Оки.
По данным МЧС, пик половодья в области пройден. В реке Ока в Рязани уровень воды понизился на 4 см и составляет 505 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. На контроле службы остаются населенные пункты, мосты и приусадебные участки в районе.