Стационар скорой помощи в Вешняках построили более чем наполовину

Фото: ano-rsi.ru

Стационарный комплекс скорой помощи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова построен на 62%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы продолжаем возведение новых скоропомощных комплексов на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Так, в районе Вешняки при ГКБ № 15 имени О. М. Филатова продолжается возведение корпуса для оказания экстренной помощи. В настоящее время на объекте подходят к завершению фасадные работы, продолжается черновая отделка помещений», — заявил заммэра.

По словам Бочкарева, строительство комплекса начали в 2020 году. Площадь четырехэтажного здания с подвалом составит 15 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Открытие комплекса запланировано на 2023 год.

«В комплексе разместятся шесть разнопрофильных операционных. Здесь установят самое современное оборудование, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести. Прилегающую территорию благоустроят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны», — уточнил руководитель градостроительного комплекса.

Заместитель мэра также добавил, что больницы для размещения корпусов скорой помощи выбирают таким образом, чтобы максимально сократить время транспортировки экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории этих медицинских учреждений уже есть или в ближайшем будущем будут построены вертолетные площадки для санитарного автотранспорта.