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Война санкций ,  
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«Дети гражданской войны» в Испании перестали получать пенсии из России

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Ряд «детей войны», которые были вывезены в СССР в годы гражданской войны в Испании в 1936–1939 годах, перестали получать пенсию из России из-за санкций Евросоюза, сообщила El País.

По информации издания, переводы из России начал отклонять один из крупнейших банков Испании CaixaBank, а другие испанские финансовые организации продолжили их принимать.

В частности, как пишет El País, с трудностями столкнулась 97-летняя Онорина Фернандес, которая была вывезена в СССР в 1937 году и в 1991-м вернулась на родину. Женщина перестала получать пенсию из России на счет в CaixaBank. По словам ее сына, он сожалеет о дискриминации», с которой она столкнулась. Всего, по данным издания, проблемы с выплатами наблюдаются у около 50 человек, среди которых есть не только «дети войны».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Представитель CaixaBank заявил, что банк не может принимать пенсионные переводы из России, поскольку они осуществляются «государственным органом» и такие операции запрещены санкциями ЕС. После выхода материала в банке сообщили изданию, что добиваются исключения из санкций пенсионных переводов и надеются решить проблему в ближайшее время.

В Пенсионном фонде России сообщили, что после снятия экономических санкций, которые препятствуют переводу пенсий и других выплат за границу, «их выплата будет восстановлена с доплатой за все прошлое время в установленном законодательством и международными договорами порядке».

В июне в ПФР сказали РБК, что во втором квартале зарубежные банки на фоне санкций отклонили платежи в адрес 37 российских пенсионеров, проживающих за границей. Всего перевод пенсий за пределы России производится в отношении 124,5 тыс. человек, проживающих в 91 стране, отметили в фонде.

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