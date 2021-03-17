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Прокуратура проверит обрушение выстоявшей в Сталинградской битве мельницы

Руины мельницы Гергардта
Руины мельницы Гергардта (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта, сообщается на сайте надзорного ведомства. Мельница была построена в 1903 году, это здание — одно из немногих в городе, которое уцелело во время сталинградского сражения.

«Будет дана правовая оценка достаточности принимаемых мер по сохранности указанного объекта культурного наследия», — сообщили в прокуратуре. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решаться по результатам проверки.

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Фото:Николай Галкин / ТАСС

Фотографии, на которых видно обрушение значительной части стены мельницы, опубликовало накануне местное издание «Городские Вести».

Паровую пятиэтажную каменную мельницу в Волгограде построили в 1903 году предприниматели братья Гергардты, она была одной из самых крупных в Царицыне.

В годы Великой Отечественной войны стоящее на берегу Волги здание было сильно разрушено. После победы было принято решение сохранить руины в память о кровопролитных сражениях. Сейчас мельница входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва».

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Волгоград Мельница прокуратура обрушение Сталинградская битва
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