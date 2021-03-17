Прокуратура проверит обрушение выстоявшей в Сталинградской битве мельницы

Руины мельницы Гергардта (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта, сообщается на сайте надзорного ведомства. Мельница была построена в 1903 году, это здание — одно из немногих в городе, которое уцелело во время сталинградского сражения.

«Будет дана правовая оценка достаточности принимаемых мер по сохранности указанного объекта культурного наследия», — сообщили в прокуратуре. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решаться по результатам проверки.

Фотографии, на которых видно обрушение значительной части стены мельницы, опубликовало накануне местное издание «Городские Вести».

Паровую пятиэтажную каменную мельницу в Волгограде построили в 1903 году предприниматели братья Гергардты, она была одной из самых крупных в Царицыне.