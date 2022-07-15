Прокуратура Владивостока проверит масляное пятно у острова Русский

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Природоохранная прокуратура Владивостока проведет проверку после появления масляного пятна у моста на остров Русский, сообщила «РИА Новости» старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Екатерина Коснырева.

«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала Коснырева

Масляное пятно размером не менее 100 м появилось в проливе Босфор Восточный. Проверку также решило провести Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В октябре 2021 года масляные пятна нашли на реке в районе Красноярской теплоэлектростанции №1. Природоохранная прокуратура региона организовала проверку проб воды, чтобы выяснить, была ли превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ при сбросе сточных вод. Последствия пятен ликвидировали на месте происшествия. Кроме того, выяснилось, что Красноярская ТЭЦ-1 уже нарушала природоохранное законодательство. Предприятие привлекли к ответственности по ст. 8.5 КоАП (сокрытие или искажение экологической информации).