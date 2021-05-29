Росприроднадзор обнаружил новое масляное пятно в Черном море

Фото: _svetlana__radionova_ / Instagram

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали масляное пятно в Черном море рядом с городом Туапсе. Об этом в Instagram сообщила глава надзорного ведомства Светлана Радионова.

«Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают», — написала Радионова.

Главный государственный экологический инспектор предположила, что пятно — следы «недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска».

По словам Радионовой, на месте работают специалисты, они взяли необходимые пробы. Нарушитель до сих пор не найден.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы администраций Туапсе и Краснодарского края.