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NASA и SpaceX отложили пуск Cargo Dragon к МКС из-за проблем с двигателем

Фото: NASA
Фото: NASA

Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2, который должен был состояться на этой неделе, перенесли на неопределенный срок из-за проблем с двигателем, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«NASA и SpaceX отменяют запланированный на эту неделю запуск ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 25-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС», — сказано в заявлении.

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Запуск перенесли потому, что на выходных во время заправки Dragon топливом специалисты выявили «повышенный уровень концентрации паров монометилгидразина в изолированной части двигателя малой тяги» корабля. В результате топливо и окислитель пришлось выгрузить, чтобы проверить и протестировать оборудование.

«Как только источник и точная причина повышенного уровня [паров] будут установлены, специалисты NASA и SpaceX определят и объявят новую планируемую дату запуска», — добавили в пресс-службе.

Это не первый раз, когда NASA откладывает пуск корабля. Ранее его переносили с 9 на 10 июня. Cargo Dragon 2 планировали отправить к МКС на ракете Falcon 9 производства SpaceX со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Он должен был пристыковаться к станции на следующие сутки и доставить ее экипажу материалы и оборудование для научных исследований.

Теги
NASA МКС пуск ракетный двигатель
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