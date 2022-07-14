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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о 1 тыс. убитых украинских военных

Фото: Наташа Писаренко / AP
Фото: Наташа Писаренко / AP

Вооруженные силы Украины потеряли до 1 тыс. военных и более 100 единиц вооружения во время боевых действий на востоке Украины. Об этом заявило Министерство обороны России в Telegram.

По версии ведомства, украинские войска понесли потери после российских ударов в районе населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой области.

Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за время военных действий погибли 2,5–3 тыс. солдат ВСУ, еще 10 тыс. пострадали. Российское Минобороны тогда же говорило о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. Позже ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».

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