Минобороны заявило о 1 тыс. убитых украинских военных

Фото: Наташа Писаренко / AP

Вооруженные силы Украины потеряли до 1 тыс. военных и более 100 единиц вооружения во время боевых действий на востоке Украины. Об этом заявило Министерство обороны России в Telegram.

По версии ведомства, украинские войска понесли потери после российских ударов в районе населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой области.

Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за время военных действий погибли 2,5–3 тыс. солдат ВСУ, еще 10 тыс. пострадали. Российское Минобороны тогда же говорило о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. Позже ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».