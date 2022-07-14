В Москве на четырех маршрутах МЦД построят еще 11 остановок

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На протяжении первых четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) предполагается построить 11 дополнительных остановочных пунктов и станций. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В настоящее время на МЦД открыто 136 остановочных пунктов, при этом на первых четырех диаметрах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию», — отметила Княжевская.

По ее словам, сейчас в Москве строятся 96 транспортно-пересадочных узлов. «Из крупных можно упомянуть ТПУ «Рижская» рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на МЦД-2, 3, 4 и высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Москва», — добавила председатель комитета.

Княжевская также сообщила, что еще шесть крупных транспортно-пересадочных узлов будут сформированы на базе новых станций Киевского направления железной дороги. Они запланированы на станциях «Аминьевская», «Минская», «Кутузово», «Камушки», «Беговая» и на Белорусском вокзале.

Напомним, движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2) было запущено в 2019 году. Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом пять-шесть минут в час пик. Движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), который соединит Зеленоград и Раменское, планируется запустить в 2023 году. Запуск МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» («Киевско-Горьковский») запланирован также на 2023 год. Он свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.