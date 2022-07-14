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Минобороны заявило о восстановлении власти в занятых городах Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во всех городах Украины, подконтрольных России, восстановлена централизованная муниципальная власть. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram.

«Во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, постепенно начинают работать рынки и городские службы, запущено восстановление инфраструктуры.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение.

Согласно данным Минобороны, российские войска взяли под контроль Херсонскую и Луганскую области, часть Донецкой и Запорожской областей, города Изюм и Балаклея в Харьковской области.

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До начала военных действий во всех регионах Украины действовали только военные и гражданские администрации. Несмотря на бои, они продолжили работать, занимались предупреждением граждан об опасности, эвакуацией жителей, поставками продовольствия и восстановлением инфраструктуры.

После того, как силы России заняли часть территорий Украины, на них появились пророссийские военно-гражданские администрации во главе с активистами или бывшими депутатами от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», чьим лидером был Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина.

Руководство Украины не раз называло представителей новых властей подконтрольных городов коллаборационистами и обвиняло в госизмене.

Теги
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