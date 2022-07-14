Минобороны заявило о восстановлении власти в занятых городах Украины
Во всех городах Украины, подконтрольных России, восстановлена централизованная муниципальная власть. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram.
«Во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, постепенно начинают работать рынки и городские службы, запущено восстановление инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение.
Согласно данным Минобороны, российские войска взяли под контроль Херсонскую и Луганскую области, часть Донецкой и Запорожской областей, города Изюм и Балаклея в Харьковской области.
До начала военных действий во всех регионах Украины действовали только военные и гражданские администрации. Несмотря на бои, они продолжили работать, занимались предупреждением граждан об опасности, эвакуацией жителей, поставками продовольствия и восстановлением инфраструктуры.
После того, как силы России заняли часть территорий Украины, на них появились пророссийские военно-гражданские администрации во главе с активистами или бывшими депутатами от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», чьим лидером был Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина.
Руководство Украины не раз называло представителей новых властей подконтрольных городов коллаборационистами и обвиняло в госизмене.