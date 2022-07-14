Минобороны заявило о восстановлении власти в занятых городах Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во всех городах Украины, подконтрольных России, восстановлена централизованная муниципальная власть. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram.

«Во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, постепенно начинают работать рынки и городские службы, запущено восстановление инфраструктуры.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение.

Согласно данным Минобороны, российские войска взяли под контроль Херсонскую и Луганскую области, часть Донецкой и Запорожской областей, города Изюм и Балаклея в Харьковской области.

Читайте на РБК Pro Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься Инструкции Pro Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Инструкции Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы

До начала военных действий во всех регионах Украины действовали только военные и гражданские администрации. Несмотря на бои, они продолжили работать, занимались предупреждением граждан об опасности, эвакуацией жителей, поставками продовольствия и восстановлением инфраструктуры.

После того, как силы России заняли часть территорий Украины, на них появились пророссийские военно-гражданские администрации во главе с активистами или бывшими депутатами от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», чьим лидером был Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина.

Руководство Украины не раз называло представителей новых властей подконтрольных городов коллаборационистами и обвиняло в госизмене.