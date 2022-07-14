Минобороны сообщило о первой свадьбе участника спецоперации в госпитале

В Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского российского Минобороны впервые прошла выездная свадебная церемония: в брак вступили раненый участник спецоперации на Украине и его девушка, сообщили в Минобороны.

«Девушка военнослужащего, узнав о полученном своим возлюбленным ранении, незамедлительно прибыла в Москву, где будущие молодожены подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке», — рассказали в Минобороны.

После этого непосредственно на территории госпиталя прошла выездная регистрация, на которой присутствовали «боевые товарищи, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя». Молодоженов поздравили начальник госпиталя Александр Есипов и губернатор Московской области Андрей Воробьев — он прислал поздравительный адрес.

Военный рассказал, что хотел бы продолжить службу в российской армии: для этого ему предстоит освоить новую специальность, что возможно сделать на специальных курсах в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского. После этого он вместе с семьей сможет прибыть на новое место службы и приступить к выполнению обязанностей.

В конце мая раненых во время спецоперации военнослужащих посетил президент Владимир Путин. Он приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где пообщался с некоторыми из находящихся на лечении военными.