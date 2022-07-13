Ефимов назвал объемы помощи бизнесу в виде отсрочек по земельным платежам

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Более 170 арендаторов и владельцев земельных участков воспользовались городской мерой поддержки, которая предусматривает отсрочку на полгода платежей за истекший второй квартал. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что мера оказалась востребованной среди московских девелоперов. Отсрочить земельные платежи на полгода пожелали 178 арендаторов и собственников земельных участков, уточнил Ефимов. Всего, по его словам, за второй квартал сумма отсроченных платежей составила 10,3 млрд руб.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин утвердил комплекс мер в целях стабилизации экономической ситуации. Одна из них касается отсрочки земельных платежей: арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, могут получить беспроцентную отсрочку арендных платежей за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за второй квартал сроком на шесть месяцев;

собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования для целей строительства, могут получить аналогичную беспроцентную отсрочку за второй квартал.

Ефимов уточнил, что среди собственников земельных участков этим воспользовались 55 владельцев 90 земельных участков. Общая сумма их отсроченных платежей составила 3,64 млрд руб. Это позволяет предпринимателям перенаправить освободившиеся средства на реализацию градостроительных проектов, пояснил вице-мэр.

Чаще всего за поддержкой в виде отсрочки платежей обращались арендаторы городских участков (123), общая сумма перенесенных ими платежей составила 6,65 млрд руб. 107 из них изменили цель предоставления земли на строительство, получив отсрочку на 5,67 млрд руб. Еще 16 обращений поступило от инвесторов, реализующих масштабные инвестпроекты (МаИП). Льгота по арендной плате для них за второй квартал составила 0,98 млрд руб., привел данные глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Для получения отсрочки платежей инвесторы направляют обращение в департамент городского имущества в свободной форме с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Это можно сделать онлайн через электронную приемную на портале mos.ru или по почте: Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 1. Погасить отсроченный платеж необходимо до октября.