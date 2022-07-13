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Джабаров призвал не торопить решение задач военной операции на Украине

Российские военные знают цели спецоперации на Украине, не нужно их торопить с решением поставленных задач, заявил сенатор Валдимир Джабаров в Telegram.

«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции <...> Неонацизм должен быть повержен», — написал он.

Полянский заявил о продолжении спецоперации до выполнения всех целей
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Объявляя о начале военной операции на Украине, президент Владимир Путин называл ее целями демилитаризацию и «денацификацию» страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». В конце июня он заявил, что конечными целями операции являются освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. Глава государства также призывал не торопить военных.

Позднее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что одна из целей военной операции уже достигнута — с Россией стали считаться «по-настоящему». «Как с Советским Союзом, — написал Медведев в Telegram. — А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе».

Теги
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