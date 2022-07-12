Новый комплекс больницы имени Логинова в Москве построили почти на 90%

Фото: АГН «Москва»

На строительной площадке нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А.С.Логинова завершены работы по устройству фасада и остеклению здания. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%», — заявил заммэра.

По словам руководителя градостроительного комплекса, после завершения строительства прилегающая к комплексу территория будет благоустроена. «В частности, будут созданы удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов и открытая парковка для автотранспорта. Предусмотрена установка малых архитектурных форм — скамеек и урн», — уточнил Бочкарев.

Глава Строительного комплекса напомнил, что площадь здания составляет более 75 тыс. кв. м. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.

Московский клинический научно-практический центр имени А.С.Логинова был создан в 2013 году на базе Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии и больницы № 60. Сегодня это крупное многопрофильное лечебное учреждение, один из шести основных онкологических стационаров и ведущий центр абдоминальной роботической хирургии. Строительство восьмиэтажного лечебно-диагностического комплекса с подземным уровнем началось в марте 2020 года на месте двух старых корпусов. Комплекс рассчитан на 570 мест, включая 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара. С существующими корпусами новое здание соединят крытыми переходами.

11 июля строящийся лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. «Это один из шести якорных онкологических стационаров Москвы. Он считается ведущим центром абдоминальной роботической хирургии — самых современных операций на брюшной полости. В новом комплексе будут оказывать полный спектр помощи пациентам с онкологическими заболеваниями — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Появится возможность проводить лучевую терапию и онкогенетические исследования», — написал Собянин на своей странице во «Вконтакте». Он также добавил, что строительство нового лечебно-диагностического комплекса планируется закончить в 2022 году, а первых пациентов он должен принять в 2023 году.