В ООН рассказали, когда население Земли достигнет 8 млрд человек

Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

К 15 ноября 2022 года численность населения планеты достигнет 8 млрд человек, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций.

К 2030 году, согласно прогнозу, число жителей планеты составит 8,5 млрд, к 2050 — 9,7. Максимум численности населения Земли придется на 2080-е годы и составит 10,4 млрд человек. На этом уровне число жителей Земли будет оставаться до 2100 года.

В ООН предполагают, что в будущем году Индия выйдет на первое место по численности населения, обогнав Китай. В 2022-м страны еще сохраняют небольшой разрыв: в Китае насчитывается 1,426 млрд жителей, в Индии — 1,412. По прогнозу, к 2050-му году Индия значительно обгонит Китай: в ней будет жить более 1,668 человек, в то время как в Китае — 1,317 млрд.

В организации отмечают, что количественное увеличение будет сопровождаться снижением темпов роста. На данный момент он самый медленный с 1950 года. В последние десятилетия рождаемость снизилась, и сейчас две трети населения мира проживают в районах, где на одну женщину в течение жизни приходится менее 2,1 рождения.

Прогнозируется, что население 61-й страны уменьшится на 1% и более в период с 2022 по 2050 год из-за низкой рождаемости и эмиграции. В том числе ожидается и уменьшение числа жителей России со 145 млн в 2022-м до 133 млн в 2050-м.

Наибольший же прирост ожидается в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. На них придется более половины прогнозируемого к 2050 году прироста населения.

Читайте на РБК Pro Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Драйв. Что на самом деле нас мотивирует Драйв. Что на самом деле нас мотивирует Саммари Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари

Последний раз новый миллиардный рубеж численности населения планеты был преодолен в 2011 году, когда была преодолена отметка в 7 млрд. За 12 лет до этого число жителей Земли превысило 6 млрд человек. Такие быстрые темпы прироста наблюдались только в XX веке, когда население планеты за менее чем 100 лет выросло в три раза (в 1927 — 2 млрд). По данным ООН, на данный момент Земле проживают 7,942 млрд человек.