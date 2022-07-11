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В ООН рассказали, когда население Земли достигнет 8 млрд человек

Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

К 15 ноября 2022 года численность населения планеты достигнет 8 млрд человек, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций.

К 2030 году, согласно прогнозу, число жителей планеты составит 8,5 млрд, к 2050 — 9,7. Максимум численности населения Земли придется на 2080-е годы и составит 10,4 млрд человек. На этом уровне число жителей Земли будет оставаться до 2100 года.

В ООН предполагают, что в будущем году Индия выйдет на первое место по численности населения, обогнав Китай. В 2022-м страны еще сохраняют небольшой разрыв: в Китае насчитывается 1,426 млрд жителей, в Индии — 1,412. По прогнозу, к 2050-му году Индия значительно обгонит Китай: в ней будет жить более 1,668 человек, в то время как в Китае — 1,317 млрд.

В организации отмечают, что количественное увеличение будет сопровождаться снижением темпов роста. На данный момент он самый медленный с 1950 года. В последние десятилетия рождаемость снизилась, и сейчас две трети населения мира проживают в районах, где на одну женщину в течение жизни приходится менее 2,1 рождения.

Прогнозируется, что население 61-й страны уменьшится на 1% и более в период с 2022 по 2050 год из-за низкой рождаемости и эмиграции. В том числе ожидается и уменьшение числа жителей России со 145 млн в 2022-м до 133 млн в 2050-м.

Наибольший же прирост ожидается в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. На них придется более половины прогнозируемого к 2050 году прироста населения.

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Последний раз новый миллиардный рубеж численности населения планеты был преодолен в 2011 году, когда была преодолена отметка в 7 млрд. За 12 лет до этого число жителей Земли превысило 6 млрд человек. Такие быстрые темпы прироста наблюдались только в XX веке, когда население планеты за менее чем 100 лет выросло в три раза (в 1927 — 2 млрд). По данным ООН, на данный момент Земле проживают 7,942 млрд человек.

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