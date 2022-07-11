Водитель каршеринга сбил трех пешеходов у ТЦ в Люберцах

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В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех пешеходов, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

ДТП произошло в 16:25 мск по адресу: Октябрьский проспект у дома 112, рядом с торговым центром «Выходной».

«Водитель автомобиля каршеринга марки Kia по неустановленной причине выезжает на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и совершает наезд на трех пешеходов, которые проходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении. После этого автомобиль въехал в машину такси, припаркованную возле автобусной остановки.

Пострадавших отправили в медицинские учреждения, добавили в МВД. Среди них — две женщины 46 и 47 лет, а также 14-летняя девочка, пишет Telegram-канал Mash.

3 апреля в Москве водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и съехал в подземный пешеходный переход. Авария произошла на западе Москвы, в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. В пешеходном переходе в этот момент никого не было, при этом в автомобиле находились два человека, их осмотрели медики. В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что водитель автомобиля был пьян.