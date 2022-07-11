Матвиенко назвала коррупцию в Дагестане «ржавчиной» во всех сферах

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Правительству Дагестана необходимо бороться с коррупцией, которая «как ржавчина очень серьезно проникла во все сферы» жизни региона, иначе в республику не пойдет бизнес, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки, посвященной вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского региона, передает ТАСС.

По ее мнению, в Дагестане необходимо создать благоприятный инвестиционный и деловой климат так, чтобы правила были едины для всех и не менялись раз в неделю или со сменой правительства и министра.

«Если вы не поборете коррупционные факторы, я считаю, что настолько достойная республика, настолько достойный народ, что даже не хочется говорить — народ Дагестана и коррупция. Но, к сожалению, эта ржавчина очень серьезно проникла во все сферы», — сказала Матвиенко, добавив, что в ином случае в регион не пойдут бизнес и инвесторы.

«Пойдут только тогда, когда будут созданы прозрачные и честные правила. Поверьте, я в Санкт-Петербурге это каленым железом все выжигала. Я напрямую разговаривала с директорами заводов, с инвесторами», — вспомнила спикер Совфеда.

В 2018 году президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана называл коррупцию «бедой» республики. Глава государства тогда прибыл в регион на фоне задержаний ряда высокопоставленных чиновников. Среди них были и.о. председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и два его зама — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования республики Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Число коррупционных преступлений в первой половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 24,5 тыс. преступлений, что стало максимумом за восемь лет, говорилось в отчете Генпрокуратуры, опубликованном в конце августа прошлого года. Больше всего таких преступлений прокуроры выявили в Пермском (240, рост в 3,3 раза) и Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях, а также в Санкт-Петербурге (135, рост в пять раз).