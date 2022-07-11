В Москве закрыли парки из-за надвигающейся грозы с градом

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры Москвы, закрыты из-за ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.

«Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий», — говорится в сообщении.

В столичном управлении МЧС со ссылкой на прогнозы Росгидромета уточнили, что во второй половине дня и до конца 11 июля в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, в столице 11 июля температура днем составляет 29–31 градус, во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью — 18–20 градусов. В связи с этим в регионе действует оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные больницы из-за непогоды доставили десять человек с травмами разной тяжести, один человек погиб. Он назвал ситуацию с погодой в Москве сложной. 7 июля порывы ветра достигали 23 м/с, 11 июля — 25 м/с.