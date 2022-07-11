Экс-ректор ЛГУ получил четыре года колонии условно за хищение ₽2,4 млн

Индустриальный районный суд Барнаула приговорил бывшего ректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина и экс-сенатора Вячеслава Скворцова к четырем годам лишения свободы условно за растрату 2,4 млн руб., передает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Экс-ректора признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК (растрата).

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год Скворцов вместе с директором алтайского филиала того же вуза получали незаконное вознаграждение за фиктивные договоры о проведении научных работ, которые на самом деле не проводились, после чего полученные деньги переводились на подконтрольные счета и присваивались злоумышленниками.

С января по март 2021 года экс-ректор находился в международном розыске, его нашли в Черногории. В июле Черногория выдала его России.

Кроме четырех лет условно Скворцова обязали выплатить штраф 600 тыс. руб. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях в течение трех лет.

Директора алтайского филиала ЛГУ осудили ранее за совершение того же преступления и назначили наказание в виде штрафа.

Скворцов занимал должность ректора университета как минимум с 2013 по 2015 год, после этого он стал президентом вуза. На сайте Совета Федерации указано, что Скворцов с декабря 2010 года по сентябрь 2012-го был членом Совета Федерации от Ленинградской области. Сенатор был членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, затем — членом комитета по экономической политике. Кроме того, Скворцов был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».