Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
Экс-ректор ЛГУ получил четыре года колонии условно за хищение ₽2,4 млн Общество, 16:49
В Крыму микроавтобус с детьми попал в аварию Общество, 16:39
Путин присвоил звание гвардейской 17-й бригаде армейской авиации Политика, 16:31
Автостопом по метавселенным: куда ведут цифровые миры будущего Футурология, 16:30
Альфы, гачеры и роблоксеры: как дети объединяются в субкультуры Совместный проект, 16:27
В Индии задержали обманувших россиян организаторов фейковой игры в крикет Спорт, 16:25
Кисида выступил за скорейшее изменение «мирной» Конституции Японии Политика, 16:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Что будет с рынком талантов: 5 прогнозов LinkedIn Экономика образования, 16:22
ЦБ назвал условия сохранения налогового вычета при переводе ИИС Инвестиции, 16:16
Воробьев рассказал Путину, что без займов сложно Экономика, 16:14
Эрдоган заявил Путину, что «пришло время» для создания зернового коридора Политика, 16:09
В Эстонии напомнили об ужесточении ввоза в Россию и вывоза из нее товаров Политика, 16:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:06
Общество ,  
0 

Экс-ректор ЛГУ получил четыре года колонии условно за хищение ₽2,4 млн

Индустриальный районный суд Барнаула приговорил бывшего ректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина и экс-сенатора Вячеслава Скворцова к четырем годам лишения свободы условно за растрату 2,4 млн руб., передает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Экс-ректора признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК (растрата).

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год Скворцов вместе с директором алтайского филиала того же вуза получали незаконное вознаграждение за фиктивные договоры о проведении научных работ, которые на самом деле не проводились, после чего полученные деньги переводились на подконтрольные счета и присваивались злоумышленниками.

С января по март 2021 года экс-ректор находился в международном розыске, его нашли в Черногории. В июле Черногория выдала его России.

Кроме четырех лет условно Скворцова обязали выплатить штраф 600 тыс. руб. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях в течение трех лет.

Директора алтайского филиала ЛГУ осудили ранее за совершение того же преступления и назначили наказание в виде штрафа.

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау
Общество
Владимир Мау

Скворцов занимал должность ректора университета как минимум с 2013 по 2015 год, после этого он стал президентом вуза. На сайте Совета Федерации указано, что Скворцов с декабря 2010 года по сентябрь 2012-го был членом Совета Федерации от Ленинградской области. Сенатор был членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, затем — членом комитета по экономической политике. Кроме того, Скворцов был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Продажи вместо слов: почему классический PR вымер из-за кризиса
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи

Теги
ректор лишение свободы растрата Алтайский край
Материалы по теме
Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы
Общество
Ректора Казанского федерального университета обвинили в заказном убийстве
Общество
Суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter