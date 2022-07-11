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Минобороны Тайваня опровергло передачу минометных снарядов Украине

Тайвань не поставлял Украине партию минометных снарядов калибром 60 мм, заявило Министерство обороны острова.

«Cерийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — отметило ведомство.

Министерство подчеркнуло, что Тайвань поддерживает сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, выступает против одностороннего изменения статуса-кво и применения насилия против украинцев.

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Фото:Athit Perawongmetha / Reuters

9 июля «Мілітарний портал» сообщил, что территориальная оборона Украины в Запорожской области получила партию 60 мм мин для сербских минометов от неназванной азиатской страны. Издание указало на то, что на фотографиях мин видны иероглифы, но не смогло разобраться, китайские (которые также используют в Тайване) или японские.

На следующий день российское издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Мілітарний портал» написало о том, что Тайвань начал поставлять Украине оружие и боеприпасы, хотя об этом не было сказано в первоисточнике.

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