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Автомобилист сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве

Водитель автомобиля сбил двух инспекторов ГИБДД на пересечении Нового Арбата и Смоленской набережной в Москве, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Инспекторы получили травмы. Их доставили в больницу, но после осмотра врачей отпустили домой, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, 28-летний старший лейтенант получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника, а 40-летний капитан полиции — множественные травмы.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Черный Nissan занесло на скользкой дороге и вынесло на «островок безопасности», где стояли сотрудники ГИБДД, уточнил Telegram-канал Baza.

Водитель остался на месте аварии. По данным канала, он оказался трезв, полицейские составили на него протокол об административном нарушении.

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