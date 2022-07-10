Посольство сочло беспочвенными претензии Киева на недвижимость в Лондоне

Возможные претензии властей Украины на недвижимость России в Лондоне не обоснованы, заявило российское посольства в Великобритании, передает ТАСС.

«Как единственная страна — правопреемник СССР, Россия приняла права на советскую собственность за рубежом и, в отличие от Украины, выплатила все советские долги. Претензии Украины не имеют никаких оснований в международном праве, — сказали в дипмиссии.

Дипломаты объяснили, что помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип иммунитета. Российская сторона исходит из того, что Великобритания соблюдает обязательства Венской конвенции о дипломатических сношениях, как и Россия действует согласно ней в отношении британского посольства в Москве.

Накануне британская The Times опубликовала расследование о том, что 18 объектов российской недвижимости в Великобритании могут быть переданы Украине. По данным газеты, Украина может подать иск о праве на владение зданиями стоимостью до £100 млн (более 7,8 млрд руб.).

Многие из них находятся на севере Лондона в популярном среди российских дипломатов и олигархов районе. При этом только два помещения числятся дипломатическими — офис военного атташе России и торговое представительство России в Великобритании.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже занялся поиском адвоката для дела о российской недвижимости, указало издание. Он надеется на то, что британский суд конфискует имущество или заставит Россию продать его и разделить часть прибыли. Деньги должны пойти на военные нужды Украины и на восстановление страны после военных действий.

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По мнению посла, вопрос о равном распределении имущества остался нерешенным после распада СССР.