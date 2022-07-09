Неизвестный ранил ножом четырех человек в больнице Шанхая

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ Политика, 11:28
Крыховяк заморозил контракт с «Краснодаром» и перешел в саудовский клуб Спорт, 11:20
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 11:16
В России смертность от наркотиков выросла на 37% Общество, 11:00
Протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки Политика, 10:59
Глава Минтранса исключил транспортную блокаду Калининграда Политика, 10:56
Власти Приморья соберут отряд добровольцев «Тигр» для отправки на Украину Политика, 10:53
В Иркутской области заключенный погиб после драки в колонии Общество, 10:50
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Пентагоне назвали приоритет для армии США после операции на Украине Политика, 10:41
The Athletic узнал об отказе Капризову во въезде в США Спорт, 10:36
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 10:33
Неизвестный ранил ножом четырех человек в больнице Шанхая Общество, 10:21
Брокер «Финам» ограничит кредитное «плечо» по сделкам с долларом Инвестиции, 10:00
Лишний билетик: кто стоял за скандальным финалом Лиги чемпионов Технологии и медиа, 10:00
Общество ,  
0 

Неизвестный ранил ножом четырех человек в больнице Шанхая

Фото: Brenda Goh / Reuters
Фото: Brenda Goh / Reuters

В больнице Жуйцзинь в Шанхае неизвестный напал с ножом на посетителей и ранил четырех человек, подозреваемый задержан, сообщает China Daily со ссылкой на сообщение полицейского бюро в районе Хуанпу.

Пострадавших госпитализировали, ни один из них не находится в опасном для жизни состоянии, подчеркнули в полиции. Сообщения о нападении на седьмом этаже больницы поступили в 11:30 по местному времени (6:30 мск): подозреваемый пытался ранить посетителей и прибывших полицейских, однако один из последних выстрелил в него, а затем задержал.

Video

Полиция ведет расследование, мотивы нападавшего пока неизвестны.

В Норвегии неизвестный с ножом ранил четырех человек
Общество
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

В мае неизвестный ранил ножом четырех человек во время нападения в населенном пункте Нумедал в провинции Бускеруд, который находится недалеко от Осло в Норвегии. Подозреваемого задержали. Полиция сообщала, что один из пострадавших был тяжело ранен. Телеканал TV2 со ссылкой на очевидцев передавал, что инцидент произошел у магазина Joker, который находится рядом с местной церковью.

Теги
Шанхай Больница нападение нож раненые
Материалы по теме
В Норвегии неизвестный с ножом ранил четырех человек
Общество
Сотрудник Росгвардии застрелил угрожавшего врачам ножом пациента
Общество
В Токио подросток напал с ножом на трех человек в университете
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter