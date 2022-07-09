Неизвестный ранил ножом четырех человек в больнице Шанхая

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В больнице Жуйцзинь в Шанхае неизвестный напал с ножом на посетителей и ранил четырех человек, подозреваемый задержан, сообщает China Daily со ссылкой на сообщение полицейского бюро в районе Хуанпу.

Пострадавших госпитализировали, ни один из них не находится в опасном для жизни состоянии, подчеркнули в полиции. Сообщения о нападении на седьмом этаже больницы поступили в 11:30 по местному времени (6:30 мск): подозреваемый пытался ранить посетителей и прибывших полицейских, однако один из последних выстрелил в него, а затем задержал.

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Полиция ведет расследование, мотивы нападавшего пока неизвестны.

В мае неизвестный ранил ножом четырех человек во время нападения в населенном пункте Нумедал в провинции Бускеруд, который находится недалеко от Осло в Норвегии. Подозреваемого задержали. Полиция сообщала, что один из пострадавших был тяжело ранен. Телеканал TV2 со ссылкой на очевидцев передавал, что инцидент произошел у магазина Joker, который находится рядом с местной церковью.