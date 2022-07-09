Twitter подаст в суд на Маска

Twitter подаст в суд на главу Tesla и SpaceX Илона Маска, который отказался покупать соцсеть. Об этом сообщается в твите председателя совета директоров компании Брета Тэйлора.

По его словам, Twitter намерен добиться от Маска покупки соцсети.

«Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавэра», — написал Тэйлор в Twitter.

Маск решил отказаться от сделки, посчитав, что в Twitter занизили количество фейковых и спам-аккаунтов. Согласно условиям, предприниматель должен уплатить неустойку в размере $1 млрд, если она не состоится.

В конце апреля Маск (богатейший человек в мире; $219 млрд по оценке Forbes на апрель 2022 года) собирался купить соцсеть за $44 млрд. Однако потом он приостановил сделку до тех пор, пока не убедится, что поддельные учетные записи и спам-боты составляют меньше 5% от общего числа пользователей Twitter, как утверждали в самой компании. В конечном итоге миллиардер пришел к выводу, что фейковых аккаунтов в совокупности не менее 20% от всех пользователей.