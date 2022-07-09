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Белоусов обсудил увеличение пунктов пропуска через границу России

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам, где обсуждалось увеличение пунктов пропуска через российскую границу, сообщили в секретариате Белоусова.

Участники говорили о ходе работ в зоне Азово-Черноморского бассейна, где установлено 14 морских пунктов пропуска, один из них в Ростове-на-Дону реконструируют до четвертого квартала 2025 года.

Обсуждались также 16 пунктов пропуска, входящих в транспортный коридор «Север — Юг», один из них — Верхний Ларс (граница с Грузией) — в данный момент модернизируется.

«В дополнение к 13 действующим полосам движения обеспечена техническая готовность 12 новых — для легкового транспорта на выезд из России. К ноябрю дополнительно планируется запустить еще 12 полос движения для легковых автомобилей уже на въезд в Россию», — говорится в сообщении. К концу ремонта пункта пропуска будут работать 39 полос движения для легковых и грузовых автомобилей.

Пропускную способность планируют также увеличить в пункте Яраг-Казмаляр — с 600 до 900–1,1 тыс. грузовых машин в сутки.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

С 8 апреля Евросоюз запретил пускать на свою территорию автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Автомобильные грузоперевозки, включая транзитные, попали под запрет в рамках нового пакета санкций. При этом меры не коснулись грузовиков, которые перевозят фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, в том числе пшеницу, а также осуществляют доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

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При этом Минтранс, Минпромторг и другие чиновники профильных ведомств решили не запрещать въезд фурам из Евросоюза. Источник РБК говорил, что против запрета выступали предприниматели. Они отмечали, что он может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти.

В мае президент России Владимир Путин на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса поручил ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе. Глава государства поручил взять вопрос на контроль премьер-министру Михаилу Мишустину.

Теги
Андрей Белоусов пункты пропуска пограничный пункт пропуска
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