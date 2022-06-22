Акции памяти в годовщину начала Великой Отечественной войны. Фоторепортаж
В ночь на 22 июня начались памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как прошли акции в разных городах России, других странах и на подконтрольных территориях в зоне спецоперации, — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин днем 22 июня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Памятные мероприятия начались в разных городах в ночь на 22 июня. В Москве на фасаде главного здания Музея Победы появилась видеоинсталляция высотой 20 м
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Акция «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве: в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли 1418 свечей
Фото: washington.mid.ru
Акция «Свеча памяти» на территории посольства России в Вашингтоне (США) прошла в четыре часа утра по московскому времени. В ней приняли участие сотрудники посольства и члены их семей
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Акция «Огненные картины войны» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Лазерная проекция на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Вид на памятник «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде во время акции «Завтра была война»
Фото: belta.by
В мемориале Брестская крепость (Белоруссия) прошел митинг-реквием
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Акция «Огненные картины войны» на площади Гагарина в Ростове-на-Дону
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Акция памяти на площади имени Ахмата Кадырова в Грозном
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Акция в Чите на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев». Свечами выложен портрет забайкальского снайпера Семена Номоконова, — участника Великой Отечественной и советско-японской войн, кавалера многих боевых орденов
Фото: rusconsfra / VK
Акция «Свеча памяти» во внутреннем дворе генконсульства России во Франкфурте-на-Майне (Германия)
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В Екатеринбурге прошло шествие со свечами, люди выстроились в форме надписи «Помним»
Фото: Александр Река / ТАСС
«Свеча памяти» в Луганске (ЛНР)
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Военнослужащие возлагают венок к памятнику советским воинам в поселке Кирилловка в Запорожской области
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Патриотическая акция движения «Донецкая Республика» ко Дню памяти и скорби на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в Шахтерском районе ДНР
Фото: rusinkg.ru
Акция «Свеча памяти» в Бишкеке (Киргизия) прошла в Парке Победы имени Асанова