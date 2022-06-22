Акции памяти в годовщину начала Великой Отечественной войны. Фоторепортаж

В ночь на 22 июня начались памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как прошли акции в разных городах России, других странах и на подконтрольных территориях в зоне спецоперации, — в фоторепортаже РБК