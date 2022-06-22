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Общество ,  
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Акции памяти в годовщину начала Великой Отечественной войны. Фоторепортаж

В ночь на 22 июня начались памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как прошли акции в разных городах России, других странах и на подконтрольных территориях в зоне спецоперации, — в фоторепортаже РБК
Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин днем 22 июня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Памятные мероприятия начались в разных городах в ночь на 22 июня. В Москве на фасаде главного здания Музея Победы появилась видеоинсталляция высотой 20 м

Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Акция «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве: в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли 1418 свечей

Фото:washington.mid.ru
Фото: washington.mid.ru

Акция «Свеча памяти» на территории посольства России в Вашингтоне (США) прошла в четыре часа утра по московскому времени. В ней приняли участие сотрудники посольства и члены их семей

Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Акция «Огненные картины войны» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Лазерная проекция на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Вид на памятник «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде во время акции «Завтра была война»
Фото:belta.by
Фото: belta.by

В мемориале Брестская крепость (Белоруссия) прошел митинг-реквием

Фото:Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Акция «Огненные картины войны» на площади Гагарина в Ростове-на-Дону

Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Акция памяти на площади имени Ахмата Кадырова в Грозном
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Акция в Чите на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев». Свечами выложен портрет забайкальского снайпера Семена Номоконова, — участника Великой Отечественной и советско-японской войн, кавалера многих боевых орденов
Фото:rusconsfra / VK
Фото: rusconsfra / VK
Акция «Свеча памяти» во внутреннем дворе генконсульства России во Франкфурте-на-Майне (Германия)
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В Екатеринбурге прошло шествие со свечами, люди выстроились в форме надписи «Помним»
Фото:Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

«Свеча памяти» в Луганске (ЛНР)

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военнослужащие возлагают венок к памятнику советским воинам в поселке Кирилловка в Запорожской области

Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Патриотическая акция движения «Донецкая Республика» ко Дню памяти и скорби на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в Шахтерском районе ДНР
Фото:rusinkg.ru
Фото: rusinkg.ru

Акция «Свеча памяти» в Бишкеке (Киргизия) прошла в Парке Победы имени Асанова

Теги
мультимедиа День памяти и скорби

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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