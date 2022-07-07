В Московском зоопарке достроили павильон «Ластоногие»

На территории столичного зоопарка завершены работы по строительству нового павильона «Ластоногие», и он готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Площадь трехэтажного павильона составила почти 6 тыс. кв. м. В нем созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских животных, рассказал вице-мэр. В комплексе оборудованы бассейны с помещениями для белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей. Бочкарев уточнил, что благодаря современным технологиям на территории павильона «Ластоногие» для животных создана среда обитания, максимально приближенная к природе.

Надзор за строительством на всех его этапах осуществлял Мосгосстройнадзор. Его председатель Игорь Войстренко отметил, что «Ластоногие» — это «сложный объект с инженерной точки зрения», поэтому наряду со столичными инспекторами к надзору привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии здания проектной документации.Заммэра Бочкарев сообщил, что для посетителей павильона открыты билетные кассы, сувенирные магазины и кафе. Помимо этого, начнет работу образовательный центр для проведения культурно-образовательных мероприятий. Все это является очередным этапом по масштабному обновлению Московского зоопарка.

Ранее на территории зоопарка завершили реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу — он связал новую и старую территорию зоопарка. Был построен новый двухэтажный входной павильон для посетителей со стороны станции метро «Баррикадная», в котором оборудованы пассажирский лифт и пандусы для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрено и открытие сувенирных магазинов, кафе, а также образовательных центров для детей и взрослых.