Генштаб ВСУ отменил запрет военнообязанным покидать место жительства

Документ о запрете на выезд за пределы места жительства или пребывания для военнообязанных без разрешения военкоматов изначально касался исключительно работы этих органов, однако в связи с появившимися многочисленными «манипуляциями» в Генштабе ВСУ приняли решение его отменить и отправить на доработку, сообщает ведомство в Facebook (принадлежит Meta Inc, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Этот документ от начала касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП (территориальных центров комплектования и социальной поддержки. — РБК) и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в Сети вызвало многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства», — говорится в сообщении.

Обновленный документ будет учитывать поправки в законы, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Действующее законодательство не учитывает «реалий настоящего» и не способствует эффективной мобилизации, отметили в Генштабе.

После начала российской военной операции на Украине президент страны Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Это положение неоднократно продлевалось, в последний раз — до 23 августа. Согласно принятому решению, украинским военнообязанным запрещено покидать страну.

5 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что выезд военнообязанных за пределы места жительства возможен только с разрешения военкома. При этом в ведомстве подчеркнули, что по закону о воинской обязанности и военной службе в условиях военного времени это разрешение не требуется. Зеленский позднее поручил доложить ему все детали относительно решения о порядке получения разрешений и попросил Генштаб не принимать без него таких решений.