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В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: Мария Гордеева / Reuters
Фото: Мария Гордеева / Reuters

Главный санитарный врач Алма-Аты рекомендовал носить маски в закрытых помещениях. Постановление об усилении карантинных ограничений опубликовано на сайте департамента.

Медицинские маски рекомендуется носить в закрытых помещениях со скоплениями народа, в общественном транспорте, во время международных пассажирских перевозок. Исключение сделано для детей в возрасте до пяти лет и для времени приема пищи.

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Кроме того, организациям рекомендовали переводить на удаленку сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных, а также тех, кто контактировал с заболевшими.

Алма-Ата 4 июля попала в «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в Казахстане выявили 159 случаев заражения, в том числе 88 случаев — в Алма-Ате.

Масочный режим в Алма-Ате отменили в марте 2022 года.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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