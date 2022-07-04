В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

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Главный санитарный врач Алма-Аты рекомендовал носить маски в закрытых помещениях. Постановление об усилении карантинных ограничений опубликовано на сайте департамента.

Медицинские маски рекомендуется носить в закрытых помещениях со скоплениями народа, в общественном транспорте, во время международных пассажирских перевозок. Исключение сделано для детей в возрасте до пяти лет и для времени приема пищи.

Кроме того, организациям рекомендовали переводить на удаленку сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных, а также тех, кто контактировал с заболевшими.

Алма-Ата 4 июля попала в «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в Казахстане выявили 159 случаев заражения, в том числе 88 случаев — в Алма-Ате.

Масочный режим в Алма-Ате отменили в марте 2022 года.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <1 000 000 0 <10 000 000 0 от 10 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i