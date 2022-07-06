Рядом с горнолыжным склоном в Ново-Переделкино построят четыре улицы

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Рядом с будущим горнолыжным склоном в районе Ново-Переделкино в Москве запланировано строительство четырех новых улиц, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, появление новых проездов не только обеспечит доступ к важному городскому объекту, но и улучшит связность внутри района. Ранее проект планировки территории, обеспечивающий строительство на этом участке, утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектом предусмотрена также реконструкция Староорловской улицы. «Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ к проектируемому горнолыжному склону, который появится рядом со станцией метро «Новопеределкино», и создадут новые автомобильные и пешеходные связи», — отметила Княжевская.

Проект планировки данной территории площадью 217,8 га разработали специалисты Института Генплана Москвы. Помимо строительства новых и реконструкции существующих проездов, предусмотрены две новые развязки, которые в том числе обеспечат связь с планируемой автомобильной дорогой Солнцево-Бутово-Видное. Развитие дорожной сети в этом районе не только обеспечит проезд к будущему горнолыжному склону, но и позволит организовать новые маршруты наземного транспорта и улучшит доступность уже существующих на территории предприятий.

Кроме того, в рамках реализации проекта будут отремонтированы тротуары, организованы переходы и установлены знаки. В целом, как объясняют столичные власти, будет проведено комплексное благоустройство территории, которая организует район в едином стиле и создаст единую функционально-планировочную структуру пешеходных зон. Высадка кустарников, организация цветников и газонов позволит сделать район еще более зеленым, рассчитывают в Стройкомплексе столицы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы запланировали построить в Ново-Переделкино спорткомплекс с возможностью размещения в нем медицинского центра. Для этого они выделили участок, расположенный недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии. В прошлом году в Ново-Переделкино сдали в эксплуатацию ледовый дворец спорта «Арктика». В здании разместились четыре ледовые арены, три спортивных зала, а также бассейн на четыре дорожки с неглубокой детской зоной, саунами и раздевалками. Спортивный объект возвели на улице Новоорловская.