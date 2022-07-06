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Ракова сообщила о 22 клиниках, перешедших на цифровые справки 095/y

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы )

В Москве более 20 частных и федеральных клиник стали участниками пилотного проекта столичных властей и начали оформлять в цифровом формате справки о временной нетрудоспособности ребенка. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о документе по форме 095/у о болезни ребенка, который выдают медучреждения для предоставления в школы и другие образовательные учреждения. Городские поликлиники Москвы предоставляют его в электронной форме еще с прошлого года. В мае этого года правительство Москвы запустило пилотный проект, позволив федеральным и частным клиникам перевести справки в цифровой вид, напомнила Ракова. Она сообщила, что на сегодняшний день заявку на подключение к проекту подали 39 медучреждений и 22 из них уже начали работать в «цифре».

В 10 клиниках Москвы внедрили цифровую систему оценки состояния пациентов
Технологии и медиа
Фото:Владимир Гердо / ТАСС


Целью нововведения, по замыслу столичных властей, является освобождение родителей от лишних бумажных справок, упрощение передачи информации в городские образовательные учреждения и исключение вероятности случайной утраты справок. «Родителям приносить бумажные документы в школу или детсад не нужно: вся необходимая информация автоматически передается в систему «ЕМИАС.Школа». Учителя видят в электронном журнале, на какой период ребенок освобожден от занятий. Это избавляет родителей от лишней бумажной волокиты, а также упрощает взаимодействие между медицинскими организациями, детскими садами и школами», — пояснила Ракова.

Оценивая нововведение, медики отмечают удобство электронных справок в первую очередь для родителей. «Городские детские поликлиники оформляют справки о болезни в электронном виде, и это очень удобно для родителей в первую очередь. Мамы и папы наших пациентов уже оценили удобство сервиса и очень довольны. А с мая этого года справки в «цифре» могут оформлять и частные, и федеральные клиники — для этого нужно лишь присоединиться к проекту. Цифровые справки не только освобождают родителей от лишних бумажных документов, которые невозможно случайно потерять, но и упрощают передачу информации в школы и детские сады», — заявила главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина.

В Москве в электронные медкарты добавили справки о болезни ребенка
Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

Ракова напомнила, что прием заявок от федеральных и частных медучреждений на подключение к проекту цифровой справки о нетрудоспособности ребенка продолжается. Для этого клиникам необходима действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности и подключение к ЕМИАС для передачи данных в систему — информация о справках должна передаваться в нее в течение 24 часов с момента оформления документа. На сайте столичного департамента здравоохранения опубликована подробная инструкция о подключении и порядке работы в ЕМИАС.

Электронные справки 095/у доступны горожанам в электронной медкарте ребенка в разделе «Справки» на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо». До их появления родители должны были информировать школу об отсутствии ребенка на занятиях по причине болезни лично или через электронный дневник «Московской электронной школы», а затем в обязательном порядке дублировать это бумажным документом.

Ранее в «цифру» перевели и документ 026/у — медицинскую карту ребенка. Теперь она собирается автоматически на основании данных из ЕМИАС. А с сентября прошлого года в цифровой формат перевели еще и сведения о физкультурной группе ребенка. Эта информация доступна классному руководителю и учителю физкультуры в электронном журнале класса и позволяет подобрать оптимальную программу физвоспитания для каждого школьника.

Теги
Москва медицинские справки цифровизация Анастасия Ракова
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