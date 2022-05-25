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Ракова предложила частным клиникам перевести справки 095/у в цифровой вид

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Москва запускает проект, в рамках которого частные и федеральные клиники смогут оформлять в цифровом виде справки о временной нетрудоспособности ребенка (более известные как справки 095/у), необходимые для предъявления в школу или детский сад. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Городские поликлиники и больницы столицы получили возможность оформлять такие справки в электронном формате еще в прошлом году.

Справка 095/у — документ, выданный в виде специальной формы, подтверждающий временную нетрудоспособность ребенка. Выдается по болезни и свидетельствует, что ребенок в течение определенного времени не имеет возможности посещать занятия в школе, детском саду, секции, кружках.

«Уже год справки после болезни ребенка оформляются в городских поликлиниках в цифровом виде: вся необходимая информация автоматически передается в систему «ЕМИАС.Школа» в школах и детсадах. Учителя сразу видят в электронном журнале информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры. Только за 2021 год это освободило москвичей от сбора 2,5 млн лишних бумажных справок. Мы продолжаем развитие сервиса — теперь приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники. Это поможет избавить родителей от необходимости передавать в школу или детсад бумажные справки после посещения таких медорганизаций, упростить передачу информации в образовательные учреждения и исключить вероятность случайной утраты справок», — заявила вице-мэр.

В Москве в электронные медкарты добавили справки о болезни ребенка
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Фото:Shutterstock

Она уточнила, что прием заявок на подключение к проекту уже открыт, принять участие могут любые лицензированные медицинские организации. Перечень медорганизаций будет размещаться на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Для участия в проекте частным и федеральным медорганизациям необходима действующая лицензия на медицинскую деятельность. Также необходимо пройти процедуру подключения к системе ЕМИАС для передачи данных в систему. По регламенту информация о справках должна передаваться в течение 24 часов. С подробной инструкцией и порядком работы можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Данные о справках 095/у, выданных в городских, а также частных и федеральных клиниках, подключенных к ЕМИАС, будут доступны горожанам в электронной медкарте ребенка в разделе «Cправки» на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка на занятиях по болезни лично или через электронный дневник «Московской электронной школы» (МЭШ) и обязательно приносить бумажные справки 095/у. Теперь эта информация передается в электронный журнал МЭШ автоматически. Классным руководителям и учителям физкультуры доступны данные о рекомендуемом периоде освобождения ребенка от физкультуры. Также справка об отсутствии ребенка по болезни доступна и медработнику образовательной организации в системе «ЕМИАС.Школа».

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