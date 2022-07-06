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Сотрудники нефтегазовой отрасли в Норвегии прекратили забастовку

В Норвегии сотрудники нефтегазовой отрасли прекратили забастовку, из-за которой начали расти цены на газ в Европе. Об этом сообщил Reuters лидер профсоюза Lederne Аудуна Ингвартс.

По его словам, правительство вмешалось в ситуацию, добыча углеводородов возобновится. «Работники вернутся к работе как можно быстрее», — сказал Ингвартсен.

В профсоюзе отметили, что вопрос с повышением зарплат, работники и власти обсудят позднее.

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Фото:Stephane Mahe / Reuters

Забастовка сотрудников отрасли началась из-за споров на счет заработной платы в ходе переговоров между профсоюзом и норвежской нефтегазовой ассоциацией. В конце прошлой недели члены организации проголосовали против соглашения об увеличении зарплат, заключенного с представителями компаний. Из-за этого добыча нефти на трех месторождениях была приостановлена: Gudrun, Oseberg South и Oseberg East.

Кроме того, 6 июля планировалось остановить месторождения Heidrun, Kristin/Tyrihans и Aasta Hansteen, а к 9 июля забастовка должна была охватить еще три месторождения — Sleipner, Gullfaks A and Gullfaks C, сообщал телеканал NRK.

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Саммари

На фоне забастовок в Торгово-промышленной палате России предупреждали, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. кубометров. 

Во вторник, 5 июля, к закрытию торговой сессии цены на газ в Европе опустились ниже $1750 за 1 тыс. кубометров.

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