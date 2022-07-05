Госдума одобрила объединение ПФР и Фонда соцстрахования

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Нижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла закон, предусматривающий объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и создание с 1 января следующего года единого фонда, сообщает Госдума.

Согласно законопроекту, с 2023 года в России установят единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По расчетам Минтруда, к 2025 году их максимальный размер вырастет в 1,5 раза, отмечается в сообщении.

Также введение единого тарифа позволит тем, кто работает по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), оформлять больничные и получать выплаты по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет, что сейчас доступно только сотрудникам с трудовым договором.

Кроме того, по мнению Володина, объединение фондов сократит отчетность работодателям до одного документа, тем самым снизив число ошибок при расчетах страховых взносов.

В декабре прошлого года члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение ПФР и Фонда социального страхования. В конце января текущего года Минтруд предложил ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию. Утверждалось, что все отделения фондов будут сохранены, сокращение сотрудников в связи с объединением фондов не предусмотрено.

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«Коммерсантъ» писал, что летом планируется подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023–2025 годы. По данным издания, новый фонд начнет работать в статусе внебюджетного, то есть как некоммерческая организация.