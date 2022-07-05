В посольстве России в Киргизии назвали ложным сообщение о минировании

Посольство России в Киргизии (Фото: kyrgyz.mid.ru)

Информация о минировании здания посольства оказалась ложной, сообщил РБК пресс-секретарь представительства в Бишкеке Виктор Харченко. «Посольство все это время работало и работает сейчас в штатном режиме», — добавил пресс-секретарь.

Вместе с сообщением о минировании посольства России появилась информация о бомбе в представительстве Китая в Кыргызстане.

Сообщение о минировании двух посольств поступило в ГУВД Бишкека в 10:45. «Незамедлительно в указанные посольства РФ и КНР выехали следственно-оперативные группы и руководство УВД Первомайского, Ленинского районов и ГУВД г. Бишкек, также прибыли саперы и кинологи. В результате проведенных поисковых мероприятий каких-либо взрывчатых веществ и устройств в посольствах РФ и КНР обнаружено не было», — заявили в пресс-службе ГУВД.

В день визита Сергея Лаврова в Армению 8 июня в МЧС поступило сообщение о бомбе в ереванском международном аэропорту Звартноц. Министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Армению для встречи с Советом глав МИДа Организации Договора о коллективной безопасности.