Власти Северной Осетии признали пробки на границе с Грузией проблемой

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Образование пробок на границе с Грузией — застарелая проблема, пропускная способность КПП Верхний Ларс составляет 400 машин в сутки, а приезжает в несколько раз больше, и не только из России, но и из Азербайджана, Армении, Белоруссии и Турции. Сейчас в очереди стоят около 1850 большегрузов, сообщили РБК в пресс-службе главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания. Легковые машины через границу пропускают в первую очередь.

По информации властей региона, сейчас проходит реконструкция таможенных постов по обеим сторонам границы. Также в республике строят объездную дорогу, которая идет до Верхнего Ларса, минуя Владикавказ, ее планируют закончить к 2024 году. На этой трассе будут предусмотрены стоянки и вся инфраструктура для водителей большегрузного транспорта.

«Вчера [глава Северной Осетии] Сергей Меняйло дал поручение отсыпать несколько стоянок, временных, в ближайшее время и обеспечить там [на КПП Верхний Ларс] минимальные удобства, инфраструктуру: какие-то санузлы, подвоз воды, киоски с питанием», — сообщили в пресс-службе североосетинского правительства.

Также, чтобы уменьшить пробки, планируется создать систему электронной очереди, в течение нескольких дней ее начнут использовать в тестовом режиме. Пока создана электронная база водителей большегрузных автомобилей, пояснили в пресс-службе.

Накануне управление МЧС по Северной Осетии предупредило, что ожидание перехода границы с Грузией на КПП Верхний Ларс может составить около суток из-за сезонного наплыва туристов. В пограничном управлении ФСБ по республике объяснили затор большим потоком машин в летний период. В ведомствах отметили, что работают все 13 полос пропуска.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления на шесть утра 5 июля, в очереди на выезд из России в Грузию стояли 950 машин, всего за сутки пограничники оформили на выезд 1363 автомобиля.