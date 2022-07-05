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В Краснодарском крае сообщили о задержке 10 поездов дальнего следования

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Движение десяти поездов дальнего следования на перегоне Водопадный — Лазаревская в Краснодарском крае задержано. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги на сайте.

«Сегодня с 7:07 на перегоне Водопадный — Лазаревская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны десять пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда», — сказано в сообщении.

В числе задержанных поезда из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Череповца и Челябинска в Адлер, а также из Адлера в Москву и Санкт-Петербург. Задержаны поезда из Москвы, Краснодара и Туапсе до Имеретинского курорта и оттуда в Белгород.

Железнодорожники пытаются сократить интервал отставания поездов.

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20 июня на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда с углем. Повреждения получили 250 метров пути и три опоры контактной сети. Из-за происшествия были задержаны поезда из Севастополя в Москву и из Анапы в Саратов.

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