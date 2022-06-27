В Узбекистане из-за 40-градусной жары ограничили скорость поездов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за того, что в Узбекистане стоит жаркая погода, температура стальных частей железнодорожного полотна будет значительно выше, чем обычно. В связи с этим ограничивается скорость поездов, сообщает компания «Узбекские железные дороги».

«В целях обеспечения безопасности движения руководство АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi» (дочерняя компания «Узбекских железных дорог». — РБК) сообщает об ограничении скорости движения поездов, что повлияет на график движения всех поездов местного и международного сообщений», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что поезда могут прибывать в пункты назначения с опозданием.

По данным узбекского Гидрометцентра, в конце июня на территории Узбекистана сохранится жаркая погода — дневные температуры дойдут до плюс 42 градусов, а на юге страны — до плюс 45 градусов.

Узгидрометцентр отмечает, что период с 25 июня до 5 августа в Узбекистане традиционно является самым жарким в году. Он называется «чилля» («сорок дней» в переводе с фарси).