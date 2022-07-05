Алиханов предложил подарить Дуде карту после слов о Балтике и НАТО

Антон Алиханов (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту польскому президенту Анджею Дуде, который допустил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО. Об этом глава региона заявил «РИА Новости»

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю. Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — сказал Алиханов.

С заявлением о Балтийском море президент Польши выступил в среду, 29 июня, на саммите стран НАТО в Мадриде. На том же саммите Турция (как один из членов альянсов) дала согласие на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Дуда назвал приглашение двух стран Северной Европы в НАТО важным решением для самой Польши, Европы и восточного фланга альянса. «Два очень могущественных государства с большой историей, а также обладающие очень серьезным военным потенциалом, Швеция и Финляндия, страны бассейна Балтийского моря, будут приняты в Североатлантический альянс, что, по сути, означает, что граница восточного фланга НАТО, граница фланга с Россией, будет продлена более чем на 1,6 тыс. км», — заявил польский лидер (цитата по Polish Press Agency).

Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Однако Турция выступила против данной инициативы, заявив, что две страны предоставляют убежище членам Курдской рабочей партии и сторонникам религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки переворота в 2016 году.

Объясняя свое решение согласиться на вступление Швеции и Финляндии в альянс, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что обе страны пообещали ему выполнить некоторые обещания. После этого парламент Турции ратифицирует их заявки о вступлении в НАТО. Например, Швеция пообещала выслать 73 члена «Курдской рабочей партии», которую в Турции объявлена террористической организацией.

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Российский президент Владимир Путин, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что в России «не обеспокоены этим», но предупредил о зеркальном ответе Москвы в случае размещения в этих странах военного контингента и инфраструктуры альянса.